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Ces 40 pays qui ont encore une religion d’État

À l’heure où les sociétés sont de plus en plus diversifiées et interconnectées, une quarantaine de pays conservent une religion d’État ou un statut officiel accordé à une confession. De l’islam au christianisme, en passant par le bouddhisme, cette réalité recouvre des situations très différentes, entre héritage historique, reconnaissance constitutionnelle et influence religieuse sur les institutions.