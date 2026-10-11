THE WORLD IN MAPS
11 octobre 2026
Ces 40 pays qui ont encore une religion d’État
À l’heure où les sociétés sont de plus en plus diversifiées et interconnectées, une quarantaine de pays conservent une religion d’État ou un statut officiel accordé à une confession. De l’islam au christianisme, en passant par le bouddhisme, cette réalité recouvre des situations très différentes, entre héritage historique, reconnaissance constitutionnelle et influence religieuse sur les institutions.
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Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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