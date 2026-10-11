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THE WORLD IN MAPS

11 octobre 2026

Ces 40 pays qui ont encore une religion d’État

À l’heure où les sociétés sont de plus en plus diversifiées et interconnectées, une quarantaine de pays conservent une religion d’État ou un statut officiel accordé à une confession. De l’islam au christianisme, en passant par le bouddhisme, cette réalité recouvre des situations très différentes, entre héritage historique, reconnaissance constitutionnelle et influence religieuse sur les institutions.

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religion , bouddhisme , islam , catholicisme , Catholiques , foi , fidèles , The World in Maps , pays , cartes , Cambodge , Malaisie , Jordanie , Arabie Saoudite , Koweït , Danemark

THEMATIQUES

Religion
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