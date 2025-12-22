NOEL ET SES VICES CACHES

22 décembre 2025

Ces 12 manières dont Noël perturbe nos rythmes de sommeil

Noël est censé être une période reposante, et pourtant, c'est souvent l'une des pires périodes de l'année pour dormir. Entre les soirées tardives, les voyages et toute cette effervescence, votre rythme de sommeil n'a aucune chance de s'améliorer – tout comme votre humeur, votre sécurité et votre santé. Voici douze façons sournoises dont Noël perturbe votre sommeil et comment y remédier.