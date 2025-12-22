Les soirées tardives et les grasses matinées peuvent sembler un plaisir, mais elles perturbent insidieusement votre horloge biologique.
NOEL ET SES VICES CACHES
22 décembre 2025
Ces 12 manières dont Noël perturbe nos rythmes de sommeil
Noël est censé être une période reposante, et pourtant, c'est souvent l'une des pires périodes de l'année pour dormir. Entre les soirées tardives, les voyages et toute cette effervescence, votre rythme de sommeil n'a aucune chance de s'améliorer – tout comme votre humeur, votre sécurité et votre santé. Voici douze façons sournoises dont Noël perturbe votre sommeil et comment y remédier.
4 min de lecture
THEMATIQUESSanté
Clare Anderson est professeure de sciences du sommeil et des rythmes circadiens à l'Université de Birmingham, où elle dirige le Laboratoire du sommeil et des rythmes circadiens du Centre pour la santé du cerveau humain, ainsi que le tout nouveau Réseau du sommeil de Birmingham.
Populaires
Clare Anderson est professeure de sciences du sommeil et des rythmes circadiens à l'Université de Birmingham, où elle dirige le Laboratoire du sommeil et des rythmes circadiens du Centre pour la santé du cerveau humain, ainsi que le tout nouveau Réseau du sommeil de Birmingham.