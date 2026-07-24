QUI PERD GAGNE ?
24 juillet 2026
Certains voient la Chine discrète gagnante de la guerre en Iran, voilà pourquoi on peut en douter
Alors que les États-Unis s'enlisent dans le conflit iranien, la Chine avance ses pions. Sans tirer un coup de feu, Pékin profite de la distraction américaine pour tenter d'étendre son influence.
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THEMATIQUESGéopolitique
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
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Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).