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Xi Jinping. (Image d'illustration)
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QUI PERD GAGNE ?

24 juillet 2026

Certains voient la Chine discrète gagnante de la guerre en Iran, voilà pourquoi on peut en douter

Alors que les États-Unis s'enlisent dans le conflit iranien, la Chine avance ses pions. Sans tirer un coup de feu, Pékin profite de la distraction américaine pour tenter d'étendre son influence.

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MOTS-CLES

Iran , Moyen-Orient , Chine , Etats-Unis , conflit iranien , guerre

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).