QUI PERD GAGNE ?

Certains voient la Chine discrète gagnante de la guerre en Iran, voilà pourquoi on peut en douter

Alors que les États-Unis s'enlisent dans le conflit iranien, la Chine avance ses pions. Sans tirer un coup de feu, Pékin profite de la distraction américaine pour tenter d'étendre son influence.