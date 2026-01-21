SANTE, AGE ET POUVOIR

Certains médias américains pointent un problème de vieillissement voire de dégénérescence cognitive chez Donald Trump : faut-il y prêter attention ou non ?

Les soupçons de déclin cognitif visant Donald Trump ressurgissent régulièrement dans le débat public, nourris par ses prises de parole et son style politique atypique. Pour le Dr Guy-André Pelouze, ces accusations relèvent moins de la médecine que d’un usage politique du vocabulaire clinique. Traits de personnalité, stratégie de communication et désaccord idéologique sont trop souvent confondus avec des signes neurologiques. Sans examen médical rigoureux, toute conclusion relève davantage du procès d’intention que du diagnostic.