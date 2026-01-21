©
SANTE, AGE ET POUVOIR
21 janvier 2026
Certains médias américains pointent un problème de vieillissement voire de dégénérescence cognitive chez Donald Trump : faut-il y prêter attention ou non ?
Les soupçons de déclin cognitif visant Donald Trump ressurgissent régulièrement dans le débat public, nourris par ses prises de parole et son style politique atypique. Pour le Dr Guy-André Pelouze, ces accusations relèvent moins de la médecine que d’un usage politique du vocabulaire clinique. Traits de personnalité, stratégie de communication et désaccord idéologique sont trop souvent confondus avec des signes neurologiques. Sans examen médical rigoureux, toute conclusion relève davantage du procès d’intention que du diagnostic.
Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.
Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.
