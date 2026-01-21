POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Donald Trump. (Image d'illustration)

©

Donald Trump. (Image d'illustration)

SANTE, AGE ET POUVOIR

21 janvier 2026

Certains médias américains pointent un problème de vieillissement voire de dégénérescence cognitive chez Donald Trump : faut-il y prêter attention ou non ?

Les soupçons de déclin cognitif visant Donald Trump ressurgissent régulièrement dans le débat public, nourris par ses prises de parole et son style politique atypique. Pour le Dr Guy-André Pelouze, ces accusations relèvent moins de la médecine que d’un usage politique du vocabulaire clinique. Traits de personnalité, stratégie de communication et désaccord idéologique sont trop souvent confondus avec des signes neurologiques. Sans examen médical rigoureux, toute conclusion relève davantage du procès d’intention que du diagnostic.

Photo of Guy-André Pelouze
Guy-André Pelouze Go to Guy-André Pelouze page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Politique , Donald Trump , santé mentale , santé , présidents , Joe Biden , Ronald Reagan

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Guy-André Pelouze image
Guy-André Pelouze

Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.

Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.

Populaires

1Davos : les bruits de couloir donnent Trump acheteur du Forum mondial et Christine Lagarde comme prochaine présidente
2Bras de fer sur le Groënland : mais qui est réellement prêt à payer le VRAI prix de notre souveraineté ?
3Et les trois pires mesures du Budget 2026 sont…
4 Contrairement aux idées reçues, avoir froid ne rend pas malade, alors pourquoi les maladies sont-elles plus fréquentes en hiver ?
5SMIC pas revalorisé depuis 2012 mais dividendes qui explosent ? Voilà les chiffres qui montrent que la CGT ment éhontément
6 Paresse 1/ sexe 0 : le nombre moyen de relations sexuelles continue de chuter
7Voilà comment l’IA pourrait rapidement faire prendre conscience aux Français qu’ils n’ont pas toujours accès aux meilleurs traitements disponibles