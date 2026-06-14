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A l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, en France, un chirurgien, réalise une tumorectomie de la prostate robotisée sous contrôle échographique.
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NOUVEAUX TRAITEMENTS

14 juin 2026

Certains hommes atteints d'un cancer de la prostate pourraient bientôt n'avoir besoin que de cinq séances de radiothérapie, et voici pourquoi

Pour certains hommes atteints d’un cancer de la prostate, le parcours de soins pourrait bientôt être considérablement allégé. Une nouvelle forme de radiothérapie, déjà déployée au Royaume-Uni, permettrait de traiter la maladie en seulement cinq séances au lieu d’une vingtaine, sans perte d’efficacité selon les essais cliniques. Une évolution majeure qui pourrait transformer l’organisation des soins et le quotidien des patients.

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MOTS-CLES

santé , cancer , risques , dépistage , prostate , cancer de la prostate , progrès , science , études , recherche , maladie , chimiothérapie , radiothérapie

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Justin Stebbing

Professeur de Sciences Biomédicales, Anglia Ruskin University

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