NOUVEAUX TRAITEMENTS

14 juin 2026

Certains hommes atteints d'un cancer de la prostate pourraient bientôt n'avoir besoin que de cinq séances de radiothérapie, et voici pourquoi

Pour certains hommes atteints d’un cancer de la prostate, le parcours de soins pourrait bientôt être considérablement allégé. Une nouvelle forme de radiothérapie, déjà déployée au Royaume-Uni, permettrait de traiter la maladie en seulement cinq séances au lieu d’une vingtaine, sans perte d’efficacité selon les essais cliniques. Une évolution majeure qui pourrait transformer l’organisation des soins et le quotidien des patients.