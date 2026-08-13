ACCUMULATION D'EPREUVES

Ce sentiment d’injustice aigu qui fait pousser certains dans les affres des théories complotistes

Maladies, deuils, violences ou difficultés financières peuvent durablement modifier la perception que l’on a du monde. Des chercheurs montrent que l’accumulation de ces épreuves peut renforcer le sentiment d’injustice, affaiblir la confiance envers les institutions et rendre certaines théories complotistes plus séduisantes.