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De plus en plus de médias dénoncent des campagnes de désinformation et accusent des médias concurrents de propager de fausses informations, des fake news.
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ACCUMULATION D'EPREUVES

13 août 2026

Ce sentiment d’injustice aigu qui fait pousser certains dans les affres des théories complotistes

Maladies, deuils, violences ou difficultés financières peuvent durablement modifier la perception que l’on a du monde. Des chercheurs montrent que l’accumulation de ces épreuves peut renforcer le sentiment d’injustice, affaiblir la confiance envers les institutions et rendre certaines théories complotistes plus séduisantes.

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réseaux sociaux , théories du complot , Internet , esprit , conscience , complot , croire , croyances , injustice , épreuves , vie , Existence

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Laura Blackie

Laura Blackie est professeure associée en psychologie à l'École de psychologie au sein de l'Université de Nottingham.

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Daniel Jolley

Daniel Jolley est professeur associé en psychologie sociale à l'École de psychologie de l'Université de Nottingham.

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