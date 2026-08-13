ACCUMULATION D'EPREUVES
13 août 2026
Ce sentiment d’injustice aigu qui fait pousser certains dans les affres des théories complotistes
Maladies, deuils, violences ou difficultés financières peuvent durablement modifier la perception que l’on a du monde. Des chercheurs montrent que l’accumulation de ces épreuves peut renforcer le sentiment d’injustice, affaiblir la confiance envers les institutions et rendre certaines théories complotistes plus séduisantes.
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Laura Blackie est professeure associée en psychologie à l'École de psychologie au sein de l'Université de Nottingham.
Daniel Jolley est professeur associé en psychologie sociale à l'École de psychologie de l'Université de Nottingham.
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Laura Blackie est professeure associée en psychologie à l'École de psychologie au sein de l'Université de Nottingham.
Daniel Jolley est professeur associé en psychologie sociale à l'École de psychologie de l'Université de Nottingham.