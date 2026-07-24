NON-CONFORMITE IDEOLOGIQUE
24 juillet 2026
Ce qui se cache vraiment derrière les mauvais procès faits à François-Noël Buffet, le nouveau défenseur des droits
La contestation de la nomination de François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits révèle une dérive inquiétante : la transformation de la protection juridique en examen de conformité idéologique.
6 min de lecture
MOTS-CLESdroit à l'enfant , neutralité de l'État , François-Noël Buffet , PMA , IVG , mariage pour tous
THEMATIQUESPolitique
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Bertrand Vergely est philosophe et théologien.
Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Bertrand Vergely est philosophe et théologien.
Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).