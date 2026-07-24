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Le sénateur français François-Noël Buffet au Sénat, à Paris, le 21 juillet 2026.
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NON-CONFORMITE IDEOLOGIQUE

24 juillet 2026

Ce qui se cache vraiment derrière les mauvais procès faits à François-Noël Buffet, le nouveau défenseur des droits

La contestation de la nomination de François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits révèle une dérive inquiétante : la transformation de la protection juridique en examen de conformité idéologique.

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MOTS-CLES

droit à l'enfant , neutralité de l'État , François-Noël Buffet , PMA , IVG , mariage pour tous

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Bertrand Vergely

Bertrand Vergely est philosophe et théologien.

Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).

 

 