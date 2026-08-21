TRESORS DES PHARAONS
21 août 2026
Ce que l’on ressent en découvrant une tombe de l’Égypte antique… et la course contre-la-montre qui commence pour la préserver
Lorsqu’une tombe égyptienne vieille de 3 000 ans s’ouvre aux archéologues, l’émerveillement laisse vite place à l’urgence. Derrière les peintures murales encore éclatantes et les indices sur la vie d’un haut fonctionnaire de l’époque ramesside se cache un patrimoine fragile, menacé notamment par les crues soudaines. À Louxor, fouiller et préserver sont désormais une course contre le temps.
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A PROPOS DES AUTEURS
Carina van den Hoven est chercheuse à l'Institut néerlandais pour le Proche-Orient de l'Université de Leyde.
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A PROPOS DES AUTEURS
Carina van den Hoven est chercheuse à l'Institut néerlandais pour le Proche-Orient de l'Université de Leyde.