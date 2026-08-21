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L'intérieur de la réplique exacte du tombeau KV62, celui du pharaon Toutankhamon (1332-1323 av. J.-C.), située près de l'ancienne résidence de l'archéologue britannique Howard Carter, découvreur du tombeau, à Louxor, dans le sud de l'Égypte.
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TRESORS DES PHARAONS

21 août 2026

Ce que l’on ressent en découvrant une tombe de l’Égypte antique… et la course contre-la-montre qui commence pour la préserver

Lorsqu’une tombe égyptienne vieille de 3 000 ans s’ouvre aux archéologues, l’émerveillement laisse vite place à l’urgence. Derrière les peintures murales encore éclatantes et les indices sur la vie d’un haut fonctionnaire de l’époque ramesside se cache un patrimoine fragile, menacé notamment par les crues soudaines. À Louxor, fouiller et préserver sont désormais une course contre le temps.

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MOTS-CLES

Egypte , tombe , trésor , histoire , Egypte antique , secrets , pharaons , préservation , champignon , risques , dégradations , conservation , course contre-la-montre

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Carina van den Hoven

Carina van den Hoven est chercheuse à l'Institut néerlandais pour le Proche-Orient de l'Université de Leyde.