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Vue d'ensemble lors du match des seizièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 entre la France et la Suède au New York New Jersey Stadium, le 30 juin 2026 à East Rutherford, dans le New Jersey.
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PAUSES OBLIGATOIRES

2 juillet 2026

Ce que les pauses fraîcheur de la Coupe du monde révèlent sur ceux qui dirigent le football masculin

Le 18 juin, vingt-deux minutes après le début du match de phase de groupes opposant le Canada au Qatar, le public local a commencé à huer. Ce n’était ni une décision arbitrale ni une action de l’adversaire qui étaient visées, mais la pause hydratation obligatoire de trois minutes. Le Canada filait déjà vers une victoire 6-0 ; l’agacement visait directement l’interruption du jeu.

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MOTS-CLES

Coupe du monde , Football , FIFA , pause fraîcheur , Etats-Unis , Polémique , revenus financiers

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Haojin Zhou

Haojin Zhou est doctorant en gouvernance et politiques du sport à l'université de Loughborough, avec un parcours en journalisme multimédia international et en gestion du sport.

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Mathew Dowling

Mathew Dowling est un expert de renommée internationale en matière de politique et de gouvernance du sport ; ses recherches portent sur la gouvernance sportive ainsi que sur les changements organisationnels et systémiques au sein des organisations sportives à but non lucratif.

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