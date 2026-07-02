PAUSES OBLIGATOIRES

Ce que les pauses fraîcheur de la Coupe du monde révèlent sur ceux qui dirigent le football masculin

Le 18 juin, vingt-deux minutes après le début du match de phase de groupes opposant le Canada au Qatar, le public local a commencé à huer. Ce n’était ni une décision arbitrale ni une action de l’adversaire qui étaient visées, mais la pause hydratation obligatoire de trois minutes. Le Canada filait déjà vers une victoire 6-0 ; l’agacement visait directement l’interruption du jeu.