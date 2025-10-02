Le secret des centenaires

Ce que le microbiome intestinal de la personne la plus âgée au monde peut nous apprendre sur le vieillissement

María Branyas Morera, doyenne de l’humanité disparue en 2024 à 117 ans, n’a pas seulement laissé des souvenirs : elle a livré aux chercheurs l’un des témoignages les plus précieux sur la longévité. Son microbiome, d’une diversité comparable à celui d’un adulte bien plus jeune et particulièrement riche en Bifidobacterium, interroge le rôle de l’alimentation, du régime méditerranéen et des probiotiques dans le maintien de la santé intestinale et immunitaire. Une étude publiée dans Cell Reports Medicine montre que, si les gènes comptent, l’équilibre de notre flore intestinale reste l’un des leviers les plus accessibles pour soutenir une vie longue et en bonne santé.