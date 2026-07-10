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L'attaquant français Kylian Mbappé (n° 10) est allongé sur la pelouse lors du quart de finale de la Coupe du monde de football 2026 opposant la France au Maroc, au Boston Stadium de Foxborough, le 9 juillet 2026.
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HAUT NIVEAU

10 juillet 2026

Ce que la Coupe du monde 2026 peut nous apprendre sur la gestion de la fatigue dans des conditions extrêmes

Un footballeur s'apprêtant à tirer un penalty dans un stade chaud et situé en haute altitude doit gérer bien plus que la simple pression de l'enjeu. Son organisme lutte pour maintenir sa température interne. Son cœur et ses poumons sont davantage sollicités, tandis que l'apport en oxygène vers ses muscles diminue. Une seule mauvaise décision peut mettre fin au parcours de son équipe en Coupe du monde.

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MOTS-CLES

sport , Football , Coupe du monde , Athlètes , Sportifs , concentration , chaleur

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Andrew Lane

Andy Lane est professeur de psychologie du sport et de l'exercice à l'Université de Wolverhampton. Ses travaux étudient la manière dont l'humeur, les émotions, la confiance et l'autorégulation façonnent la performance, la santé et le bien-être.

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Ross Cloak

Le Dr Ross Cloak est professeur associé en sciences du sport et de l'exercice. Ayant travaillé auprès de diverses équipes sportives dans un rôle de soutien, il reste très attaché à l'application pratique des sciences du sport pour améliorer la performance. Il est l'auteur d'articles publiés dans des revues à comité de lecture et a présenté ses travaux, sous forme d'affiches ou de communications orales, lors de nombreuses conférences.

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