Ce que la Coupe du monde 2026 peut nous apprendre sur la gestion de la fatigue dans des conditions extrêmes

Le Dr Ross Cloak est professeur associé en sciences du sport et de l'exercice. Ayant travaillé auprès de diverses équipes sportives dans un rôle de soutien, il reste très attaché à l'application pratique des sciences du sport pour améliorer la performance. Il est l'auteur d'articles publiés dans des revues à comité de lecture et a présenté ses travaux, sous forme d'affiches ou de communications orales, lors de nombreuses conférences.