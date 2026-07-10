HAUT NIVEAU
10 juillet 2026
Ce que la Coupe du monde 2026 peut nous apprendre sur la gestion de la fatigue dans des conditions extrêmes
Un footballeur s'apprêtant à tirer un penalty dans un stade chaud et situé en haute altitude doit gérer bien plus que la simple pression de l'enjeu. Son organisme lutte pour maintenir sa température interne. Son cœur et ses poumons sont davantage sollicités, tandis que l'apport en oxygène vers ses muscles diminue. Une seule mauvaise décision peut mettre fin au parcours de son équipe en Coupe du monde.
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THEMATIQUESSport
Andy Lane est professeur de psychologie du sport et de l'exercice à l'Université de Wolverhampton. Ses travaux étudient la manière dont l'humeur, les émotions, la confiance et l'autorégulation façonnent la performance, la santé et le bien-être.
Le Dr Ross Cloak est professeur associé en sciences du sport et de l'exercice. Ayant travaillé auprès de diverses équipes sportives dans un rôle de soutien, il reste très attaché à l'application pratique des sciences du sport pour améliorer la performance. Il est l'auteur d'articles publiés dans des revues à comité de lecture et a présenté ses travaux, sous forme d'affiches ou de communications orales, lors de nombreuses conférences.
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Andy Lane est professeur de psychologie du sport et de l'exercice à l'Université de Wolverhampton. Ses travaux étudient la manière dont l'humeur, les émotions, la confiance et l'autorégulation façonnent la performance, la santé et le bien-être.
Le Dr Ross Cloak est professeur associé en sciences du sport et de l'exercice. Ayant travaillé auprès de diverses équipes sportives dans un rôle de soutien, il reste très attaché à l'application pratique des sciences du sport pour améliorer la performance. Il est l'auteur d'articles publiés dans des revues à comité de lecture et a présenté ses travaux, sous forme d'affiches ou de communications orales, lors de nombreuses conférences.