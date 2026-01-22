©
Le pape Léon XIV lors de son audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 6 août 2025.
VALEUR CARDINALE
22 janvier 2026
Ce que l’« espoir » a représenté dans l’histoire chrétienne – et ce qu’il pourrait signifier aujourd’hui
Le pape Léon XIV a fermé les portes de la basilique Saint-Pierre le 6 janvier 2026, quelques jours seulement après le Nouvel An. Cet acte a officiellement marqué la fin de l'Année Sainte 2025 du Vatican, placée sous le thème « Pèlerins de l'Espérance ».
Joanne Pierce est professeure émérite au Département d'études religieuses. Ses recherches portent sur les études liturgiques, le christianisme médiéval, les études rituelles, la théologie œcuménique, la théologie et la science-fiction.
