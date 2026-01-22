VALEUR CARDINALE

22 janvier 2026

Ce que l’« espoir » a représenté dans l’histoire chrétienne – et ce qu’il pourrait signifier aujourd’hui

Le pape Léon XIV a fermé les portes de la basilique Saint-Pierre le 6 janvier 2026, quelques jours seulement après le Nouvel An. Cet acte a officiellement marqué la fin de l'Année Sainte 2025 du Vatican, placée sous le thème « Pèlerins de l'Espérance ».