IABLOKO

Ce parti anti-guerre que le Kremlin empêche de se présenter aux législatives russes

À quelques semaines des législatives russes, le parti libéral Iabloko, qui avait placé la paix au cœur de sa campagne, vient d’être exclu du scrutin par la Cour suprême. Saisie par le parti Rodina, la justice a retenu plusieurs griefs, dont des accusations de violation du droit d’auteur et d’« extrémisme ».