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Le 10 août 2026, Nikolaï Rybakov, chef du parti libéral russe Iabloko, s'adresse aux médias devant la Cour suprême à Moscou.
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IABLOKO

13 août 2026

Ce parti anti-guerre que le Kremlin empêche de se présenter aux législatives russes

À quelques semaines des législatives russes, le parti libéral Iabloko, qui avait placé la paix au cœur de sa campagne, vient d’être exclu du scrutin par la Cour suprême. Saisie par le parti Rodina, la justice a retenu plusieurs griefs, dont des accusations de violation du droit d’auteur et d’« extrémisme ».

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défense , guerre , Guerre en Ukraine , Russie , opinion , Opposition , opposants , candidats , élections , sécurité , paix , Iabloko , Yabloko , élections législatives

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A PROPOS DES AUTEURS
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Ksenia Smolyakova
Politologue

Politologue, experte au sein du projet « Atlas électoral »

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