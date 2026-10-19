POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des comprimés contenant du fentanyl sont exposés au laboratoire régional nord-est de la DEA (Drug Enforcement Administration) à New York, le 7 mai 2026, pour y être analysés.
See image caption
See copyright

MARCHE INEXISTANT

19 octobre 2026

Ce n’est pas la mafia qui empêche le fentanyl d’entrer en Europe, c’est le manque de demande

Le fentanyl et les autres opioïdes synthétiques demeurent le principal moteur des décès par overdose aux États-Unis. Ils ont été impliqués dans environ 38 000 des quelque 70 000 décès enregistrés en 2025, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Photo of Anna Sergi
Anna Sergi Go to Anna Sergi page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

europe , Italie , drogues , crime organisé , Mafia , Fentanyl

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Anna Sergi image
Anna Sergi
Professeur de sociologie du droit

Anna Sergi est titulaire d'un doctorat en sociologie (2014), avec une spécialisation en criminologie, obtenu au département de sociologie de l'Université d'Essex.