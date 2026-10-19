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19 octobre 2026
Ce n’est pas la mafia qui empêche le fentanyl d’entrer en Europe, c’est le manque de demande
Le fentanyl et les autres opioïdes synthétiques demeurent le principal moteur des décès par overdose aux États-Unis. Ils ont été impliqués dans environ 38 000 des quelque 70 000 décès enregistrés en 2025, selon les Centers for Disease Control and Prevention.
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A PROPOS DES AUTEURS
Anna Sergi est titulaire d'un doctorat en sociologie (2014), avec une spécialisation en criminologie, obtenu au département de sociologie de l'Université d'Essex.
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A PROPOS DES AUTEURS
Anna Sergi est titulaire d'un doctorat en sociologie (2014), avec une spécialisation en criminologie, obtenu au département de sociologie de l'Université d'Essex.