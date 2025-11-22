POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Drapeau de la Belgique. (Image d'illustration)

Drapeau de la Belgique. (Image d'illustration)

© Flickr/fdecomite

TITANIC

22 novembre 2025

Ce naufrage belge qui devrait agir comme une alarme pour l’Europe

La Belgique vacille : entre narco-violence, effondrement institutionnel et crise démographique, un État pourtant central en Europe glisse vers une fragilité inédite qui interroge toute l’Union.

Photo of Rafael Pinto Borges
Rafael Pinto Borges Go to Rafael Pinto Borges page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

narcotrafic , immigration de masse , Belgique , migrants , crimes , délinquance , gouvernements

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Rafael Pinto Borges image
Rafael Pinto Borges

Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.

Populaires

1La BCE publie une excellente analyse sur l’impact économique de la Chine sur la zone euro… tout en « oubliant » le principal élément qui lui permettrait de réagir
2Narcotrafic : 5 idées non-orthodoxes pour enrayer le tsunami de drogue qui s’abat sur le pays
3Plan de paix pour l’Ukraine : ces quatre motifs d’inquiétude pour l’Europe
4Narcotrafics : et au fait, que s’est-il passé pour l’économie du Salvador lorsque les gangs ont été férocement démantelés ?
5Russie : l’énigme Lavrov
6Mais pourquoi les anciens ministres de la Santé veulent-ils à ce point sauver des ARS qui ont plombé notre système de santé ?
7Charlene de Monaco nage dans la bonté, Meghan Markle se vautre dans le protocole ; Le sextaper de Kim Kardashian réapparaît; Laeticia Hallyday Saint-Barthise Serge, Britney Spears pyjama-partise entre les crottes, Simone Biles se fait boobjobiser