FRACTURES AU SEIN DE LA SOCIETE ALLEMANDE

11 novembre 2025

Ce mur de Berlin qui n’est toujours pas totalement tombé dans les esprits allemands

À bien des égards, l'Allemagne reste un pays divisé. Les Allemands de l'Ouest peinent à comprendre pleinement les sentiments, les opinions et les points de vue de leurs compatriotes de l'Est.