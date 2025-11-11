POLITIQUE
Une image captée lors de la chute du Mur de Berlin.

Une image captée lors de la chute du Mur de Berlin.

© PETER KNEFFEL / DPA / AFP

FRACTURES AU SEIN DE LA SOCIETE ALLEMANDE

11 novembre 2025

Ce mur de Berlin qui n’est toujours pas totalement tombé dans les esprits allemands 

À bien des égards, l'Allemagne reste un pays divisé. Les Allemands de l'Ouest peinent à comprendre pleinement les sentiments, les opinions et les points de vue de leurs compatriotes de l'Est.

Photo of Bence Bauer
Photo of Péter Dobrowiecki
Bence Bauer Go to Bence Bauer page et Péter Dobrowiecki Go to Péter Dobrowiecki page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Bence Bauer image
Bence Bauer

Bence Bauer est directeur de l'Institut germano-hongrois de coopération européenne du Mathias Corvinus Collegium.

Péter Dobrowiecki image
Péter Dobrowiecki

Péter Dobrowiecki est directeur de recherche à l'Institut hungaro-allemand du MCC.

