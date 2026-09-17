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Blurred backgroundCette image de la NASA illustre une tempête solaire frappant Mars et arrachant des ions à la haute atmosphère de la planète.
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TEMPETE SOLAIRE

17 septembre 2026

Ce jour de novembre dernier où le Soleil a fait déraper nos GPS

Une tempête solaire peut-elle suffire à faire dérailler nos technologies les plus essentielles ? Une étude publiée dans Geophysical Research Letters montre que la super-tempête de novembre 2025 a provoqué des erreurs de positionnement GPS dépassant 10 mètres en Amérique du Nord.

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MOTS-CLES

satellites , tempête , soleil , terre , Géolocalisation , précision , erreur , tempête solaire , impact , GPS , Conséquences , univers , espace , galaxie , signal GPS , perturbations

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Anna Alter

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche. 

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