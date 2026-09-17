TEMPETE SOLAIRE

Ce jour de novembre dernier où le Soleil a fait déraper nos GPS

Une tempête solaire peut-elle suffire à faire dérailler nos technologies les plus essentielles ? Une étude publiée dans Geophysical Research Letters montre que la super-tempête de novembre 2025 a provoqué des erreurs de positionnement GPS dépassant 10 mètres en Amérique du Nord.