Best-Of du 30 août au 5 septembre

Politique
Blocages institutionnels

Ce double blocage structurel auquel aucune négociation politique ne permettra à Sébastien Lecornu d’échapper

Le carcan des traités européens, renforcé par l’activisme de la Cour de justice, réduit considérablement la marge de manœuvre des gouvernements français. À cela s’ajoute un appareil administratif jugé idéologiquement orienté, du Conseil constitutionnel à Bercy, qui verrouille les choix politiques même lorsqu’ils émanent du suffrage universel. Résultat : un décalage croissant entre la volonté populaire et les décisions effectives de l’État.

Jérôme Besnard et Bertrand Saint-Germain
Jérôme Besnard

Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d'enseignements en droit constitutionnel à l'Université de Paris.

Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023).

