Blocages institutionnels

Ce double blocage structurel auquel aucune négociation politique ne permettra à Sébastien Lecornu d’échapper

Le carcan des traités européens, renforcé par l’activisme de la Cour de justice, réduit considérablement la marge de manœuvre des gouvernements français. À cela s’ajoute un appareil administratif jugé idéologiquement orienté, du Conseil constitutionnel à Bercy, qui verrouille les choix politiques même lorsqu’ils émanent du suffrage universel. Résultat : un décalage croissant entre la volonté populaire et les décisions effectives de l’État.