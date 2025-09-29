Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Internationalil y a 7 heures
Le câble sous-marin à très haut débit "SEA-ME-WE 5" reliant Singapour à la France, lors de son installation le 1er mars 2016 à La Seyne-sur-Mer, dans le sud de la France. (Image d'illustration)
Le câble sous-marin à très haut débit "SEA-ME-WE 5" reliant Singapour à la France, lors de son installation le 1er mars 2016 à La Seyne-sur-Mer, dans le sud de la France. (Image d'illustration) © BORIS HORVAT / AFP
Infrastructures critiques

Ce bateau russe qui s’en prend aux câbles sous-marins européens

En novembre dernier, un navire espion militaire russe baptisé Yantar, équipé d’un arsenal complet de systèmes de surveillance, aurait eu pour mission de cartographier, et potentiellement de couper les câbles sous-marins dont dépendent les alliés de l’OTAN dans la Manche et en Méditerranée.

avec Viatcheslav Avioutskii
author imageViatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales. Ses domaines d’expertise s’orientent principalement vers l’Europe centrale et l’Europe de l’Est, plus précisément la Russie et l’Ukraine. 

En matière de recherche, ses centres d’intérêt vont aux facteurs de l’investissement direct à l’étranger, aux regroupements régionaux en matière d’innovation et de gouvernance institutionnelle. 

En tant que professeur, Viatcheslav Avioutskii enseigne l’environnement international des affaires et son impact sur la prise de décision des entreprises multinationales qui opèrent dans le contexte hautement instable des pays émergents ou en transition. 

Il dispose d’un double doctorat, l’un en géographie (géopolitique) obtenu à l’Université Paris 8 en 2003,  l’autre en Business soutenu à l’Université Lyon 3 en 2012. Il est également habilité à diriger des recherches (HDR 2017).

Voir la bio »

