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Le couple est une entité composée de 2 personnes distinctes qui fondent tout leur espoir sur une alliance qui est censée les réunir, les faire « ne faire qu’un » et les rendre heureux.
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TU RESTES OU TU RESTES PAS ?

26 mars 2026

Et ce qu’apprécient le plus les gens chez un partenaire amoureux n’est… pas du tout ce qu’ils disent ouvertement

« Qu’est-ce qui vous a incité à rester avec votre partenaire ? ». Cette question a été posée à 10 358 hommes et femmes de 43 pays et 22 langues. Et les résultats peuvent sembler... surprenants.

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MOTS-CLES

couple , désirs , Sexualité , relations amoureuses , confiance

THEMATIQUES

Style de vie
A PROPOS DES AUTEURS
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Michelle Boiron

Michelle Boiron est psychologue clinicienne, thérapeute de couples , sexologue diplomée du DU Sexologie de l’hôpital Necker à Paris, et membre de l’AIUS (Association interuniversitaire de sexologie). Elle est l'auteur de différents articles notamment sur le vaginisme, le rapport entre gourmandise et  sexualité, le XXIème sexe, l’addiction sexuelle, la fragilité masculine, etc. Michelle Boiron est aussi rédactrice invitée du magazine Sexualités Humaines