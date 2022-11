Catholiques, renoncez à manger de la viande le vendredi pour sauver la planète

Une vue d'un stand dédié à la viande lors du Salon de l'agriculture.

On doit cette lumineuse trouvaille à un institut de recherche britannique tout ce qu’il y a de plus sérieux. Les chercheurs anglais ont estimé que 14% des émanations de CO2 étaient dues à l’élevage. Et ils ont calculé qu’il y avait un milliard de catholiques sur la planète. Donc si ces derniers suivaient les recommandations de l’institut britannique ça ferait des milliards de tonnes de CO2 en moins. Il fallait y penser et amis catholiques, votre conscience vous dicte ce qu’il faut faire.

Pendant des siècles, il y eut obligation de faire maigre le vendredi pour les fidèles. Puis c’est tombé en désuétude dans les années 60. Sans doute à cause des papes de l'époque qui n’étaient pas soucieux de la planète…

Vous devriez donc, pour épargner à la Terre une fin horrible, manger du poisson le vendredi.

Demeure une question à laquelle ces maudits rosbifs (oh pardon !) n’ont pas pensé. Pour pêcher du poisson, il faut des milieux de chalutiers. Et ils sont très gourmands en gazole !

Les chercheurs britanniques en appellent au pape François. Peut-être ne restera pas-t-il insensible à leurs arguments. Dans ce cas, et si vous ne pouvez pas vous priver de bidoche, il vous reste la possibilité de vous convertir à l’Islam ou au judaïsme. Certes, le porc vous sera interdit. Mais il vous restera le bœuf, le veau, l’agneau. Ce sera halal ou cacher. C’est fade et sans saveur mais c’est quand même de la viande. Nous arrêtons là cet article pour nous faire griller une côte de bœuf sur un barbecue.

