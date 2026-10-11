IAPOCALYPSE MON AMOUR
11 octobre 2026
Catastrophe made in IA, le jour d’après : le plan secret des géants de la Tech pour contrer une révolte populaire
Face au risque d’une catastrophe liée à l’intelligence artificielle, les géants de la Tech anticipent les conséquences sociales et politiques d’une éventuelle crise. Les risques de cyberattaques contre les infrastructures critiques et les limites des mécanismes de contrôle soulèvent des questions majeures. En parallèle, les géants de la Tech cherchent à peser sur les futures régulations, dans un contexte de rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine.
7 min de lecture
MOTS-CLESinnovation , dangers , risques , Intelligence Artificielle , fabrice epelboin , catastrophe , apocalypse , Silicon Valley , géants de la Tech , OpenAI , Anthropic , chatGPT , mistral , Claude , Grok , nouvelles technologies , cyberattaques , leviers , entreprises , frein , développement de l'IA , régulation de l'IA , Modération , Chine , États-Unis , Occident , europe
THEMATIQUESTech & IA
Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.
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Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.