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Des robots humanoïdes exposés sur le stand d'entreprises technologiques chinoises lors du Sommet mondial « L'IA au service du bien », un événement phare des Nations Unies visant à façonner l'avenir de l'intelligence artificielle, à Genève, en Suisse, le 7 juillet 2026.
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IAPOCALYPSE MON AMOUR

11 octobre 2026

Catastrophe made in IA, le jour d’après : le plan secret des géants de la Tech pour contrer une révolte populaire

Face au risque d’une catastrophe liée à l’intelligence artificielle, les géants de la Tech anticipent les conséquences sociales et politiques d’une éventuelle crise. Les risques de cyberattaques contre les infrastructures critiques et les limites des mécanismes de contrôle soulèvent des questions majeures. En parallèle, les géants de la Tech cherchent à peser sur les futures régulations, dans un contexte de rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine.

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innovation , dangers , risques , Intelligence Artificielle , fabrice epelboin , catastrophe , apocalypse , Silicon Valley , géants de la Tech , OpenAI , Anthropic , chatGPT , mistral , Claude , Grok , nouvelles technologies , cyberattaques , leviers , entreprises , frein , développement de l'IA , régulation de l'IA , Modération , Chine , États-Unis , Occident , europe

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A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin
Entrepreneur, spécialiste des médias sociaux. Enseignant à Sciences Po

Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.

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