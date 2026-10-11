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Catastrophe made in IA, le jour d’après : le plan secret des géants de la Tech pour contrer une révolte populaire

Face au risque d’une catastrophe liée à l’intelligence artificielle, les géants de la Tech anticipent les conséquences sociales et politiques d’une éventuelle crise. Les risques de cyberattaques contre les infrastructures critiques et les limites des mécanismes de contrôle soulèvent des questions majeures. En parallèle, les géants de la Tech cherchent à peser sur les futures régulations, dans un contexte de rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine.