POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Les couvertures des livres de Dimitri Casali et Amélie M. Chelly.

Les couvertures des livres de Dimitri Casali et Amélie M. Chelly.

© DR

CHRONIQUES LITTERAIRES

30 novembre 2025

Casali et Chelly nous rappellent ce que nous devons à l’Histoire

Les livres de Dimitri Casali ("Quand la France perd la mémoire") et Amélie-Myriam Chelly ("Paris, 13 novembre 2045") se complètent parfaitement.

Photo of Emmanuel Razavi
Emmanuel Razavi Go to Emmanuel Razavi page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Razavi image
Emmanuel Razavi

D’origine iranienne, Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

Populaires

1Entreprises ou immobilier : l'héritage des baby-boomers a déjà commencé à être transmis... dans une large impréparation
2Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
3Malédiction des enfants gâtés : quand l’Occident oublie les rudes défis surmontés sur le chemin de la prospérité
4Florent Manaudou & Elsa Bois s’aiment en public, Anthony & Anouchka Delon se miconcilient; Jacques & Gabriella champignonisent Monaco, Kendall Jenner rate un concombre; Ben Affleck thanksgives chez Jennifer Garner, Cristiano Ronaldo dîne chez les Trump
5Bascule vers un solde naturel négatif : 2025 ou l’année de l’effondrement démographique français
6De la « drogue party » à la « drogue ? Partis ! » : à Marseille comme à Paris, les cols blancs se font la malle
7Airbus en panne : la nuit noire des voyageurs français