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Marijuana. (Image d'illustration)
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ADOLESCENTS, ADULTES, SENIORS

29 juin 2026

Cannabis : l'impact sur le cerveau diffère radicalement selon l’âge auquel on le consomme

Sept découvertes récentes viennent bousculer les certitudes établies sur le cannabis et son usage. Si le cerveau adulte semble étonnamment résistant à un usage modéré, celui des adolescents, encore en pleine construction, apparaît nettement plus vulnérable aux troubles cognitifs et psychiatriques. Autre surprise : certains effets négatifs pourraient être réversibles après une période d'abstinence, tandis qu'un cannabinoïde méconnu intriguerait les chercheurs pour ses possibles vertus protectrices sur le cerveau vieillissant. Des avancées qui dessinent un tableau bien plus nuancé qu'on ne le pensait — entre risques ciblés et résiliences inattendues.

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MOTS-CLES

Santé , drogue , cannabis , étude , découvertes , cerveau , âge , dépénalisation , usages , banalisation , prévention , THC

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Muriel Grégoire
Psychiatre

Le docteur Muriel Grégoire est psychiatre et addictologue, cheffe de service d’un CSAPA, service addictologie ambulatoire.

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