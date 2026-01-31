POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le défenseur marocain n°02, Achraf Hakimi, réagit lors de la cérémonie de remise des prix à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) opposant le Sénégal au Maroc, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le 18 janvier 2026. (Image d'illustration)

©

Le défenseur marocain n°02, Achraf Hakimi, réagit lors de la cérémonie de remise des prix à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) opposant le Sénégal au Maroc, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le 18 janvier 2026. (Image d'illustration)

GEOPOLITIQUE & FOOT

31 janvier 2026

CAN 2025 : le Maroc a gagné plus qu’un tournoi, il a marqué un tournant d’influence

L’organisation de la Coupe d’Afrique des nations s’inscrit dans une géopolitique du sport qui témoigne de l’importance culturelle et symbolique du football. Pour le Maroc, les attentes étaient grandes, car, au-delà de cette compétition, c’est l’organisation de la coupe du monde de football 2030 qui est en ligne de mire.

Photo of Jean-Baptiste Noé
Jean-Baptiste Noé Go to Jean-Baptiste Noé page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

géopolitique , sport , Coupe d'afrique des nations

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Baptiste Noé image
Jean-Baptiste Noé
Historien, spécialiste de l’histoire du christianisme

Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue de géopolitique Conflits. 

Il est auteur notamment de : La Révolte fiscale. L'impôt : histoire, théorie et avatars (Calmann-Lévy, 2019) et Géopolitique du Vatican. La puissance de l'influence (Puf, 2015)

Populaires

1Princesses, héritières et roturières : Jordan Bardella et ses drôles de dames
2Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?
3Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
4Pas d’exploitation pétrolière en Guyane : le masochisme énergétique à la française
5Les personnes qui survivent à un cancer sont moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être la raison
6Sur TruthSocial, Trump rêve d'une arrestation d'Obama
7Laeticia Hallyday est en pétard, Melania Trump en lévitation; Jacob Elordi & Margot Robbie se chauffent sous les yeux de son mari; Brooklyn Beckham & Nicola flambent 1 million/mois; Jennifer Lopez se remiche; Paris Hilton veut faire chanter Britney Spears