Le défenseur marocain n°02, Achraf Hakimi, réagit lors de la cérémonie de remise des prix à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) opposant le Sénégal au Maroc, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le 18 janvier 2026. (Image d'illustration)
GEOPOLITIQUE & FOOT
31 janvier 2026
CAN 2025 : le Maroc a gagné plus qu’un tournoi, il a marqué un tournant d’influence
L’organisation de la Coupe d’Afrique des nations s’inscrit dans une géopolitique du sport qui témoigne de l’importance culturelle et symbolique du football. Pour le Maroc, les attentes étaient grandes, car, au-delà de cette compétition, c’est l’organisation de la coupe du monde de football 2030 qui est en ligne de mire.
Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue de géopolitique Conflits.
Il est auteur notamment de : La Révolte fiscale. L'impôt : histoire, théorie et avatars (Calmann-Lévy, 2019) et Géopolitique du Vatican. La puissance de l'influence (Puf, 2015)
