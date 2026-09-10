POINT DE VUE

Burning Man 2026 : l’athée moderne continuerait-il inconsciemment à croire en Dieu ?

Du 30 août au 7 septembre, le festival Burning Man a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans le désert du Nevada, pour une édition 2026 dont le thème était « Axis Mundi », expression latine désignant un axe symbolique reliant la terre et le ciel. Dans cette ville éphémère où l’on érige un homme avant de le brûler, où l’on construit un Temple voué lui aussi aux flammes, où l’on recherche la communion, l’expérience et le dépassement de soi, la modernité sécularisée ne rejoue-t-elle pas, sans toujours le savoir, quelque chose de l’expérience religieuse ?