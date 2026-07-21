DRILL BABY DRILL ?
21 juillet 2026
Burnham, le Premier ministre britannique qui voulait refaire du Royaume-Uni une puissance énergétique
86 % du mix énergétique mondial reste fossile, et les énergies fossiles croissent 60 % plus vite que les renouvelables : pour l'expert en énergie Samuel Furfari, le Premier ministre britannique Andy Burnham n'a pas trahi ses convictions en relançant les forages en mer du Nord — il a simplement regardé les chiffres en face, là où l'Union européenne continue de détourner le regard.
8 min de lecture
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.