DRILL BABY DRILL ?

Burnham, le Premier ministre britannique qui voulait refaire du Royaume-Uni une puissance énergétique

86 % du mix énergétique mondial reste fossile, et les énergies fossiles croissent 60 % plus vite que les renouvelables : pour l'expert en énergie Samuel Furfari, le Premier ministre britannique Andy Burnham n'a pas trahi ses convictions en relançant les forages en mer du Nord — il a simplement regardé les chiffres en face, là où l'Union européenne continue de détourner le regard.