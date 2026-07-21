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Le nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham, est applaudi après son premier discours devant le 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 20 juillet 2026, suite à sa demande par le roi de former le prochain gouvernement.
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DRILL BABY DRILL ?

21 juillet 2026

Burnham, le Premier ministre britannique qui voulait refaire du Royaume-Uni une puissance énergétique

86 % du mix énergétique mondial reste fossile, et les énergies fossiles croissent 60 % plus vite que les renouvelables : pour l'expert en énergie Samuel Furfari, le Premier ministre britannique Andy Burnham n'a pas trahi ses convictions en relançant les forages en mer du Nord — il a simplement regardé les chiffres en face, là où l'Union européenne continue de détourner le regard.

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MOTS-CLES

Andy Burnham , Royaume-Uni , Premier Ministre , Labour , pétrole , forage pétrolier , offshore , Union-Européenne , énergies fossiles , énergies renouvelables

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.