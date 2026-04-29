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Patrick Martin adresse les dispositions du MEDEF pour 2027
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ATLANTICO BUSINESS

29 avril 2026

Budget : la Cour des comptes tire la sonnette d’alarme. Le Medef contre-attaque.

Alors que la Cour des comptes épingle les dérives du budget 2025, le Medef sonne l’alarme : sans réforme radicale, la France risque de s’enliser dans un cycle de dettes et d’instabilité. Une offensive patronale pour verrouiller les finances publiques… mais qui se heurte à l’approche des présidentielles.

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MOTS-CLES

Cour des comptes , MEDEF , Economie

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.