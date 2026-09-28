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Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), arrive au palais de l'Élysée à Paris le 18 septembre 2026 pour rencontrer le président de la République française et discuter des conflits internationaux et de leurs conséquences en France.
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EFFORT EN TROMPE L'OEIL

28 septembre 2026

Budget du PS pour 2027 : un effort de 24 milliards d'euros qui pourrait tomber à moins de 6 ?

Le programme budgétaire du Parti socialiste pour 2027 affiche un effort net de 24 milliards d'euros, obtenu par 39,5 milliards de recettes nouvelles et 17,5 milliards d'économies.

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MOTS-CLES

Budget , PS , Parti Socialiste , économies , dépenses publiques , recettes , taxe Zucman

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugo Spring-Ragain
Directeur des études à Générations Libres

Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.

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