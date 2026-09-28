EFFORT EN TROMPE L'OEIL
28 septembre 2026
Budget du PS pour 2027 : un effort de 24 milliards d'euros qui pourrait tomber à moins de 6 ?
Le programme budgétaire du Parti socialiste pour 2027 affiche un effort net de 24 milliards d'euros, obtenu par 39,5 milliards de recettes nouvelles et 17,5 milliards d'économies.
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.
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Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.