La taxe européenne de 3 % sur le chiffre d’affaires des géants du numérique, relancée par Costa, se heurte à des résistances internes (perte de recettes potentielles pour les États) et surtout à l’hostilité croissante de Washington sous Trump ; elle serait en outre largement répercutée sur les consommateurs et entreprises européens.

La France occupe une position médiane dans les négociations : contributeur net, elle défend les dépenses « modernes » (compétitivité, sécurité) tout en restant attachée à la PAC et à la cohésion, qui absorbent près des deux tiers du budget ; ce qui lui confère un rôle de médiateur mais entretient aussi l’inertie budgétaire européenne.