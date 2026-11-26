SOMMET EUROPEEN
26 novembre 2026
Budget de l’UE : Bruxelles (étonnamment) à l’écoute des attentes de la France
La nouvelle proposition budgétaire du président du Conseil européen António Costa, jugée favorable à Paris, est perçue comme décevante par l'Elysée, dont la colère affichée est en partie « feinte » face à ce qui s'apparente plutôt à un compromis, selon Yves Bertoncini.
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Ce qu'il faut en retenir :
La taxe européenne de 3 % sur le chiffre d’affaires des géants du numérique, relancée par Costa, se heurte à des résistances internes (perte de recettes potentielles pour les États) et surtout à l’hostilité croissante de Washington sous Trump ; elle serait en outre largement répercutée sur les consommateurs et entreprises européens.
La France occupe une position médiane dans les négociations : contributeur net, elle défend les dépenses « modernes » (compétitivité, sécurité) tout en restant attachée à la PAC et à la cohésion, qui absorbent près des deux tiers du budget ; ce qui lui confère un rôle de médiateur mais entretient aussi l’inertie budgétaire européenne.
L’urgence d’un accord avant le Conseil européen de décembre relève davantage du contexte géopolitique que de l’échéance présidentielle française. Macron conserve une influence réelle grâce au poids diplomatique de la France et à son expérience, mais celle-ci est érodée par la dégradation des finances publiques et l’instabilité politique ; un successeur eurosceptique marginaliserait durablement Paris au sein de l’Union.
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Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.
Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.