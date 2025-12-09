Le Premier ministre français Sébastien Lecornu s'adresse aux députés à l'Assemblée nationale, à Paris, le 14 octobre 2025. (Photo de Thomas SAMSON / AFP)
PLFSS 2026
9 décembre 2025
Budget 2026 : les députés vont se prononcer ce mardi sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, un vote crucial et menacé par l’abstention de nombreux élus
Les députés vont se prononcer ce mardi sur le PLFSS. Chaque voix sera cruciale pour le gouvernement Lecornu qui espère que son budget sera finalement adopté ce mardi.
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
