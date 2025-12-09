PLFSS 2026

9 décembre 2025

Budget 2026 : les députés vont se prononcer ce mardi sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, un vote crucial et menacé par l’abstention de nombreux élus

Les députés vont se prononcer ce mardi sur le PLFSS. Chaque voix sera cruciale pour le gouvernement Lecornu qui espère que son budget sera finalement adopté ce mardi.