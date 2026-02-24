MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

24 février 2026

Budget 2026 : ce que ne dit par la Cour des comptes sur les conséquences de nos dépenses sociales (toujours) en hausse

Dans son rapport 2026, la Cour des comptes dresse un constat sévère mais sans surprise : la trajectoire des finances publiques françaises est structurellement instable. Derrière un déficit toujours proche de 5 % du PIB et une dette frôlant les 119 %, un moteur apparaît clairement — la dynamique des dépenses sociales. Un diagnostic lucide, mais dont la portée reste, selon certains observateurs, incomplètement assumée.