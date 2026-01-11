©
Le compte X (anciennement Twitter) d'Elon Musk affiché sur un smartphone devant un drapeau de l'Union européenne à Bruxelles, le 7 janvier 2025.
LIBERTE D'EXPRESSION
11 janvier 2026
Bruxelles vs Elon Musk : qui contrôle réellement ce que vous pouvez dire en ligne ?
Le bras de fer entre Elon Musk et l’Union européenne sur la liberté d'expression sur les réseaux sociaux dépasse les simples questions techniques : il interroge sur le contrôle du débat public à l’ère numérique. Au centre de la controverse, l’outil d’IA Grok et les règles strictes de Bruxelles sur la liberté d’expression en ligne soulignent la tension entre innovation technologique et régulation européenne.
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
