Un écran affichant l'indice boursier de référence de la Corée du Sud (à gauche) et le taux de change won coréen/USD (à droite) dans une salle de change du siège de la banque Hana à Séoul, le 27 octobre 2025.
ATLANTICO BUSINESS
22 décembre 2025
Bourses : un air d’optimisme flotte sur 2026… mais faut-il y croire ?
Alors que l’année 2025 s’est déjà terminée sur de bons résultats, les prévisions boursières restent très optimistes pour 2026, malgré les crises et les incertitudes dans le monde entier. Mais faut‑il croire des perspectives aussi euphoriques ?
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
