NOUVEL AN

1 janvier 2026

Les bons conseils du Docteur Presles pour gérer l’angoisse des résolutions de début d’année

Pression, culpabilité, peur de l’échec… Les résolutions du 1er janvier sont souvent vécues comme une épreuve plus que comme un élan positif. Le Dr Philippe Presles décrypte les mécanismes psychologiques qui transforment ces bonnes intentions en source d’angoisse et livre des clés concrètes pour adopter des objectifs plus sereins, réalistes et motivants.