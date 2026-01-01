©
Des feux d'artifice illuminent le ciel au-dessus de l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile, dans le centre de Paris, pour célébrer le Nouvel An, peu après minuit le 1er janvier 2026.
NOUVEL AN
1 janvier 2026
Les bons conseils du Docteur Presles pour gérer l’angoisse des résolutions de début d’année
Pression, culpabilité, peur de l’échec… Les résolutions du 1er janvier sont souvent vécues comme une épreuve plus que comme un élan positif. Le Dr Philippe Presles décrypte les mécanismes psychologiques qui transforment ces bonnes intentions en source d’angoisse et livre des clés concrètes pour adopter des objectifs plus sereins, réalistes et motivants.
2 min de lecture
Philippe Presles est médecin, psychothérapeute (TCC, ACT et EMDR) et essayiste. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment Guérir de vos angoisses en 6 séances aux Éditions Robert Lafont (2025).
