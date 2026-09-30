INSTRUMENTALISATION POLITIQUE
30 septembre 2026
Blocus des lycées : Jean-Luc Mélenchon accuse Emmanuel Macron d’« approuver les violences policières »
La mobilisation dans les lycées se poursuit et s’accompagne de plusieurs incidents à travers la France. Alors que 440 mineurs ont été interpellés mardi, Emmanuel Macron a dénoncé les violences aux abords des établissements et appelé les responsables politiques à ne pas « agiter les peurs ». Jean-Luc Mélenchon, dont le mouvement soutient la mobilisation, affirme de son côté appeler à des « méthodes de lutte » non violentes.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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