INSTRUMENTALISATION POLITIQUE

Blocus des lycées : Jean-Luc Mélenchon accuse Emmanuel Macron d’« approuver les violences policières »

La mobilisation dans les lycées se poursuit et s’accompagne de plusieurs incidents à travers la France. Alors que 440 mineurs ont été interpellés mardi, Emmanuel Macron a dénoncé les violences aux abords des établissements et appelé les responsables politiques à ne pas « agiter les peurs ». Jean-Luc Mélenchon, dont le mouvement soutient la mobilisation, affirme de son côté appeler à des « méthodes de lutte » non violentes.