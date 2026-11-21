Un centre archipélisé sans chef ni idéologie : fragmenté en multiples formations (MoDem, Horizons, Renaissance, UDI, Place publique…), le bloc central manque d’incarnation, de socle électoral solide et de discours différencié, affaibli par les débauchages macronistes et la chute de François Bayrou et de Michel Barnier.

Des extrêmes plus forts en narration : LFI et le RN s’appuient sur des partis verticaux, des socles électoraux stables et des récits mobilisateurs.

Un électorat central diversifié mais divisé : urbain, diplômé et pro-européen, il reste clivé entre une aile libérale-conservatrice et une aile sociale et démocrate-chrétienne, sans dénominateur commun assez fort.