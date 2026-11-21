EN QUETE D’UNITE
21 novembre 2026
Bloc central : trop de candidats, pas de récit, et une primaire qui ne règle rien
Des candidats nombreux, mais aucun chef incontesté ni projet commun : le centre peine à se rassembler pour 2027. Pour Alexandre Eyries, ses divisions dépassent les seules rivalités personnelles.
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Ce qu’il faut en retenir
Un centre archipélisé sans chef ni idéologie : fragmenté en multiples formations (MoDem, Horizons, Renaissance, UDI, Place publique…), le bloc central manque d’incarnation, de socle électoral solide et de discours différencié, affaibli par les débauchages macronistes et la chute de François Bayrou et de Michel Barnier.
Des extrêmes plus forts en narration : LFI et le RN s’appuient sur des partis verticaux, des socles électoraux stables et des récits mobilisateurs.
Un électorat central diversifié mais divisé : urbain, diplômé et pro-européen, il reste clivé entre une aile libérale-conservatrice et une aile sociale et démocrate-chrétienne, sans dénominateur commun assez fort.
La primaire, remède incertain : elle pourrait écrémer les candidatures mais risque un effet démobilisateur.
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MOTS-CLESbloc central , primaire , droite , centre
THEMATIQUESPolitique
Alexandre Eyries est enseignant-chercheur HDR en Sciences de l’Information et de la Communication Spécialiste de communication politique, chercheur associé au CIMEOS de l'Université de Bourgogne Europe. Alexandre Eyries est également chercheur au sein de Spirales Institut (co-fondé par Virginie Martin).
Alexandre Eyries est enseignant-chercheur HDR en Sciences de l’Information et de la Communication Spécialiste de communication politique, chercheur associé au CIMEOS de l'Université de Bourgogne Europe. Alexandre Eyries est également chercheur au sein de Spirales Institut (co-fondé par Virginie Martin).