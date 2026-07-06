PROTEGER LA DEMOCRATIE
6 juillet 2026
« Blâme » contre un élu d’opposition à Ivry-sur-Seine, symptôme d’une dérive autoritaire de beaucoup d’exécutifs municipaux
Une démocratie ne meurt pas toujours sous les coups d'un putsch ou d'un décret liberticide. Elle s'érode parfois plus discrètement, lorsque ceux qui détiennent momentanément le pouvoir finissent par croire qu'ils détiennent aussi le monopole de la vertu. Le conseil municipal extraordinaire d'Ivry-sur-Seine du 2 juillet dernier en offre une illustration préoccupante.
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MOTS-CLEStribune , démocratie , Opposition , conseil municipal , Ivry-sur-Seine , Politique , Commune
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-François Charrat est ancien élu, ancien officier de la Gendarmerie nationale, membre du Conseil d’administration de Nouvel essor français
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Jean-François Charrat est ancien élu, ancien officier de la Gendarmerie nationale, membre du Conseil d’administration de Nouvel essor français