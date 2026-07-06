PROTEGER LA DEMOCRATIE

« Blâme » contre un élu d’opposition à Ivry-sur-Seine, symptôme d’une dérive autoritaire de beaucoup d’exécutifs municipaux

Une démocratie ne meurt pas toujours sous les coups d'un putsch ou d'un décret liberticide. Elle s'érode parfois plus discrètement, lorsque ceux qui détiennent momentanément le pouvoir finissent par croire qu'ils détiennent aussi le monopole de la vertu. Le conseil municipal extraordinaire d'Ivry-sur-Seine du 2 juillet dernier en offre une illustration préoccupante.