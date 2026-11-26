Black Friday est un succès d’exportation américain particulièrement remarquable. Cette stratégie commerciale conçue pour lancer les achats de fin d’année est devenue un phénomène mondial.Mais le battage médiatique, la pression (et parfois les bagarres autour du matériel électroménager) en valent-ils la peine ? Après tout, la plupart des produits proposés pendant Black Friday sont disponibles au même prix — voire moins cher — à d’autres moments de l’année.