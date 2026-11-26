PSYCHOLOGIE DU BON PLAN
26 novembre 2026
Black Friday : que cache réellement notre besoin de traquer les bonnes affaires ?
Rituel commercial désormais mondial, le Black Friday repose moins sur de véritables aubaines que sur des mécanismes marketing éprouvés et des ressorts psychologiques profondément ancrés. Entre peur de manquer une occasion, ancrage des prix et recherche de gratification immédiate, pourquoi continue-t-on à y succomber ; et à quel prix pour notre bien-être ?
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Black Friday, un succès d’exportation
Black Friday est un succès d’exportation américain particulièrement remarquable. Cette stratégie commerciale conçue pour lancer les achats de fin d’année est devenue un phénomène mondial.Mais le battage médiatique, la pression (et parfois les bagarres autour du matériel électroménager) en valent-ils la peine ? Après tout, la plupart des produits proposés pendant Black Friday sont disponibles au même prix — voire moins cher — à d’autres moments de l’année.
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