POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une figurine devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic lors d'une séance photo à Paris, le 13 février 2026.
See image caption
See copyright

L’IA S’INVITE AU G7

16 juin 2026

Néo-féodalisme planétaire : dans le match Big Tech vs les États, qui est le plus fort aujourd’hui ?

Elon Musk croyait pouvoir imposer sa vision politique à la Maison Blanche. Il s’y est cassé les dents. Sans conséquences pour sa fortune. Anthropic a cru pouvoir résister à l’administration américaine au nom de l’éthique. L’administration l’a bannie tout en continuant de l’utiliser en secret avant de lui imposer un retrait de ses modèles les plus performants. Avec un impact mineur sur la valorisation de la firme. Alors qui est vraiment le plus puissant dans ce monde néo-féodal qui émerge ? Le G7 qui invite ce 17 juin les patrons de l’IA pour leur rappeler qui commande fournira peut-être des réponses.

Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Photo of Anthony Poncier
Photo of Pierre Beyssac
Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page , Anthony Poncier Go to Anthony Poncier page et Pierre Beyssac Go to Pierre Beyssac page

29 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Anthropic , Intelligence Artificielle , G7 , Donald Trump , Elon Musk , Pentagone , NSA , Big Tech , géopolitique , marchés financiers , Souveraineté numérique , Dario Amodei , Sam Altman , mistral

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

Anthony Poncier image
Anthony Poncier

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

Pierre Beyssac image
Pierre Beyssac

Pierre Beyssac est Porte-parole du Parti Pirate