L’IA S’INVITE AU G7

16 juin 2026

Néo-féodalisme planétaire : dans le match Big Tech vs les États, qui est le plus fort aujourd’hui ?

Elon Musk croyait pouvoir imposer sa vision politique à la Maison Blanche. Il s’y est cassé les dents. Sans conséquences pour sa fortune. Anthropic a cru pouvoir résister à l’administration américaine au nom de l’éthique. L’administration l’a bannie tout en continuant de l’utiliser en secret avant de lui imposer un retrait de ses modèles les plus performants. Avec un impact mineur sur la valorisation de la firme. Alors qui est vraiment le plus puissant dans ce monde néo-féodal qui émerge ? Le G7 qui invite ce 17 juin les patrons de l’IA pour leur rappeler qui commande fournira peut-être des réponses.