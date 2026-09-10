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Une personne, victime de douleurs intestinales, se tient le ventre.
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ADIEU COLOSCOPIE ?

10 septembre 2026

Bientôt dans votre ventre : une capsule intelligente qui écoute et qui soigne ?

The Economist a consacré un volumineux dossier aux capsules ingérables intelligentes. Rien de spéculatif dans ces pages mais un état des lieux de recherches publiées, pour l'essentiel entre 2023 et 2025. La course, elle, est bel et bien lancée. Et la France n'est pas en reste.

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MOTS-CLES

santé , pilules , gélule , intestin , cancer , traitements , prévention , médecins , patients , science , recherche , start-up , microbiote , gismo , organe , corps humain , coloscopie

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Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Garach

Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.