ADIEU COLOSCOPIE ?

Bientôt dans votre ventre : une capsule intelligente qui écoute et qui soigne ?

The Economist a consacré un volumineux dossier aux capsules ingérables intelligentes. Rien de spéculatif dans ces pages mais un état des lieux de recherches publiées, pour l'essentiel entre 2023 et 2025. La course, elle, est bel et bien lancée. Et la France n'est pas en reste.