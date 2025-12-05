POLITIQUE
Une personne en train d'essayer de trouver le sommeil. (Image d'illustration)

Une personne en train d'essayer de trouver le sommeil. (Image d'illustration)

© TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

SOURCE DE BIEN-ETRE

5 décembre 2025

Bien dormir commence dans… votre estomac

De plus en plus d’études montrent que la qualité du sommeil ne se joue pas seulement dans le cerveau. Au cœur de ce mécanisme, un acteur longtemps négligé : le microbiote intestinal.

Photo of Manal Mohammed
Manal Mohammed Go to Manal Mohammed page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

sommeil , intestin , microbiote , Santé , bien-être , régulation

Science

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Manal Mohammed image
Manal Mohammed

Manal Mohammed est maître de conférences en microbiologie médicale, Université de Westminster.

