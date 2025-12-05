Une personne en train d'essayer de trouver le sommeil. (Image d'illustration)
© TOSHIFUMI KITAMURA / AFP
SOURCE DE BIEN-ETRE
5 décembre 2025
Bien dormir commence dans… votre estomac
De plus en plus d’études montrent que la qualité du sommeil ne se joue pas seulement dans le cerveau. Au cœur de ce mécanisme, un acteur longtemps négligé : le microbiote intestinal.
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Manal Mohammed est maître de conférences en microbiologie médicale, Université de Westminster.
