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Bernard Arnault, actionnaire majoritaire et président-directeur général du groupe de luxe LVMH. (Image d'illustration)
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L’IA C’EST PLUS FORT QUE TOI

10 octobre 2026

Bernard Arnault ne fait plus partie des dix hommes les plus riches du monde, et voilà ce que ça dit de l’économie française

Portées par l'essor de l'intelligence artificielle, les fortunes américaines de la Tech explosent tandis que les milliardaires européens décrochent. Une concentration des richesses qui relance le débat sur la taxation des ultra-riches, aux États-Unis comme en France.

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MOTS-CLES

Big Tech , grandes fortunes , Intelligence Artificielle , Bernard Arnault , inégalités , États-Unis

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.