L’IA C’EST PLUS FORT QUE TOI
10 octobre 2026
Bernard Arnault ne fait plus partie des dix hommes les plus riches du monde, et voilà ce que ça dit de l’économie française
Portées par l'essor de l'intelligence artificielle, les fortunes américaines de la Tech explosent tandis que les milliardaires européens décrochent. Une concentration des richesses qui relance le débat sur la taxation des ultra-riches, aux États-Unis comme en France.
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MOTS-CLESBig Tech , grandes fortunes , Intelligence Artificielle , Bernard Arnault , inégalités , États-Unis
THEMATIQUESFinance
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.