L’IA C’EST PLUS FORT QUE TOI

Bernard Arnault ne fait plus partie des dix hommes les plus riches du monde, et voilà ce que ça dit de l’économie française

Portées par l'essor de l'intelligence artificielle, les fortunes américaines de la Tech explosent tandis que les milliardaires européens décrochent. Une concentration des richesses qui relance le débat sur la taxation des ultra-riches, aux États-Unis comme en France.