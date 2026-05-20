DANGER
20 mai 2026
Berlin met en garde contre d’éventuelles attaques iraniennes contre des juifs et des dissidents en Europe
Les services de sécurité européens enquêtent sur une série d’attaques suspectées d’être liées à l’Iran, visant des synagogues, des sites israéliens et des groupes d’opposition.
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THEMATIQUESGéopolitique
Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.
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Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.