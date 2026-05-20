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La synagogue Agoudas Hakehilos à Paris recouverte de peinture verte, 31 mai 2025.
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DANGER

20 mai 2026

Berlin met en garde contre d’éventuelles attaques iraniennes contre des juifs et des dissidents en Europe

Les services de sécurité européens enquêtent sur une série d’attaques suspectées d’être liées à l’Iran, visant des synagogues, des sites israéliens et des groupes d’opposition.

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MOTS-CLES

European Conservative , menace , Iran , Antisémitisme

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Michael Curzon

Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.

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