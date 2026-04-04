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Benjamin Morel publie « Crise politique, crise de régime » aux éditions Odile Jacob.
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ATLANTICO-LITTERATI

4 avril 2026

Benjamin Morel :  « Pourquoi et comment les Français perdent confiance en leur régime politique »

Le constitutionnaliste et spécialiste du droit parlementaire Benjamin Morel publie un nouveau livre qui fait événement  et marquera bien des esprits :  « Crise politique, crise de régime »  (  Odile Jacob ). Le « must » des essais du printemps 2026. Vacanciers de Pâques, précipitez-vous…

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MOTS-CLES

crise politique , crise de régime , Benjamin Morel , Politique , démocratie , Opposition , droite , gauche , république , élections municipales de 2026 , Constitution , livre , Essai

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié onze romans et obtenu entre autres le Prix du Premier Roman et le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels Playboy-France, Pariscope et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, AG dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis sept ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».