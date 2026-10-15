ATLANTI-CULTURE
15 octobre 2026
"Bel Ami" de Guy de Maupassant : un chef-d’oeuvre du XIX° siècle qui n’a rien perdu de son mordant
De : Guy de Maupassant Version audio réalisée par les éditions Écoutez lire parue en 2008 Texte lu par Jacques Roland Durée 10 h 10 min 9,90 € en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1885 chez Victor Havard 441 pages)
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MOTS-CLESBel Ami , Guy de Maupassant , Jacques Roland
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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