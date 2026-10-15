ATLANTI-CULTURE

"Bel Ami" de Guy de Maupassant : un chef-d’oeuvre du XIX° siècle qui n’a rien perdu de son mordant

De : Guy de Maupassant Version audio réalisée par les éditions Écoutez lire parue en 2008 Texte lu par Jacques Roland Durée 10 h 10 min 9,90 € en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1885 chez Victor Havard 441 pages)