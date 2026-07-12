RUBICON GENETIQUE

Bébés à la carte : l'édition d'embryons, avancée médicale ou dérive transhumaniste ?

Les progrès de l'édition génétique ouvrent des perspectives inédites pour la recherche et le traitement de certaines maladies. Mais les récentes études consacrées à la modification d'embryons humains relancent aussi un débat éthique majeur. Où s'arrête la médecine et où commence la tentation de l'« enfant optimisé » ?