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Une chercheuse travaille avec des cellules souches embryonnaires issues d'une fécondation in vitro dans un laboratoire du centre de recherche sur le génome humain de l'Université de São Paulo, au Brésil.
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RUBICON GENETIQUE

12 juillet 2026

Bébés à la carte : l'édition d'embryons, avancée médicale ou dérive transhumaniste ?

Les progrès de l'édition génétique ouvrent des perspectives inédites pour la recherche et le traitement de certaines maladies. Mais les récentes études consacrées à la modification d'embryons humains relancent aussi un débat éthique majeur. Où s'arrête la médecine et où commence la tentation de l'« enfant optimisé » ?

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génome , bébés sur mesure , bébés , enfant , adn , science , recherche , édition d'embryons , embryons , rubicon génétique , génétique , Fécondation In Vitro , risque éthique , éthique , maladies , marché de la procréation , espèce humaine , crispr , CRISPR-Cas9

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Hervé Chneiweiss

Hervé Chneiweiss est neurobiologiste et neurologue, président du comité d’éthique de l’Inserm.

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