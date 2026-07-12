RUBICON GENETIQUE
12 juillet 2026
Bébés à la carte : l'édition d'embryons, avancée médicale ou dérive transhumaniste ?
Les progrès de l'édition génétique ouvrent des perspectives inédites pour la recherche et le traitement de certaines maladies. Mais les récentes études consacrées à la modification d'embryons humains relancent aussi un débat éthique majeur. Où s'arrête la médecine et où commence la tentation de l'« enfant optimisé » ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Hervé Chneiweiss est neurobiologiste et neurologue, président du comité d’éthique de l’Inserm.
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Hervé Chneiweiss est neurobiologiste et neurologue, président du comité d’éthique de l’Inserm.