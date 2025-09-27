Diplomatie

Beaucoup plus important que la reconnaissance de l’Etat palestinien, cet accord de paix qui se profile entre Israël et le nouveau régime syrien

La rencontre orchestrée par Donald Trump avec des leaders musulmans révèle l’esquisse d’un marchandage diplomatique inédit : replacer la cause palestinienne au centre des débats pour préparer une normalisation entre Israël et la Syrie. Entre colère après l’attaque du Qatar, ambiguïtés américaines, intérêts saoudiens et fragilité du pouvoir syrien, la manœuvre rappelle le précédent des accords de Camp David. Reste que, sans avancée tangible pour les Palestiniens, toute paix syro-israélienne demeure improbable. L’équation est claire : stabiliser la Syrie, alléger les pressions régionales et offrir à Netanyahou un succès stratégique – au prix d’un compromis historique.