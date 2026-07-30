ASTRONOMIE

« Baryons Manquants » : Les astronomes retrouvent enfin la moitié de la matière ordinaire de l'Univers

Pendant des décennies, près de la moitié de la matière ordinaire de l'Univers semblait avoir disparu. Grâce à une nouvelle méthode fondée sur les sursauts radio rapides, des chercheurs pensent avoir retrouvé ces célèbres « baryons manquants ». Une avancée qui ouvre une nouvelle fenêtre sur la structure cachée du cosmos.