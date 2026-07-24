Alexis Zimmer est maître de conférences en histoire environnementale à la Faculté d’architecture de l’Université de Liège (Belgique). Ses recherches portent sur l’intoxication des milieux de vie et des corps, sur les manières dont les organismes et les savoirs biologiques incorporent les histoires et les environnements, sur la collecte et la conservation des échantillons biologiques, ainsi que sur les logiques coloniales à l’œuvre dans les sciences du vivant. Il est l’auteur de Brouillards toxiques. Vallée de la Meuse, 1930 : contre-enquête (2016) et a codirigé Humanités médicales. L’engagement des sciences sociales en médecine (2020), ainsi que le numéro spécial « A Microbial Turn? » de la Revue d’anthropologie des connaissances (2021).