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Des enfants jouent avec des polypes, dans une maquette géante d'intestin installée sur une place du centre ville où une visite pédagogique est proposée au public pour le sensibiliser au dépistage du cancer colorectal. Lyon, le 03 avril 2010.
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UNION INTERNATIONALES DES BACTERIES

24 juillet 2026

Une banque mondiale vient d’être lancée pour préserver la diversité du microbiote, voilà qui devraient en bénéficier

À l'occasion des 10 ans du Global Microbiome Conservancy, la recherche révèle la disparition silencieuse de notre biodiversité intestinale. Entre biobanques mondiales et déforestation, le microbiote prouve une vérité dérangeante : la santé humaine est indissociable de la préservation de ses milieux de vie.

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MOTS-CLES

microbiote , Global Microbiome Conservancy , banque mondiale , Santé , Biodiversité microbienne , biobanque

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexis Zimmer

Alexis Zimmer est maître de conférences en histoire environnementale à la Faculté d’architecture de l’Université de Liège (Belgique). Ses recherches portent sur l’intoxication des milieux de vie et des corps, sur les manières dont les organismes et les savoirs biologiques incorporent les histoires et les environnements, sur la collecte et la conservation des échantillons biologiques, ainsi que sur les logiques coloniales à l’œuvre dans les sciences du vivant. Il est l’auteur de Brouillards toxiques. Vallée de la Meuse, 1930 : contre-enquête (2016) et a codirigé Humanités médicales. L’engagement des sciences sociales en médecine (2020), ainsi que le numéro spécial « A Microbial Turn? » de la Revue d’anthropologie des connaissances (2021).